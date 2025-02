Putin will angeblich Sieg gegen Ukraine verkünden

US-Präsident Trump hatte in dieser Woche zudem erklärt, dass Russland in den Verhandlungen die „Karten in der Hand“ halte. Er zweifelte zudem die Legitimität des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an und bezeichnete ihn als „Diktator ohne Wahlen“. In der Ukraine finden aufgrund des Kriegsrechts derzeit keine Wahlen statt.