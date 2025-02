Diktatfrieden hätte auch Folgen für Österreich

Ein solcher „Friedensschluss“ würde deutlich weniger Investitionen in Osteuropa bedeuten – einer Region, in der 20 Prozent des heimischen Außenhandels abgewickelt wird. „Das würde Österreichs Wirtschaft belasten, denn man gehört zu den Hauptinvestoren in Osteuropa“, sagen Experten des Wiener Instituts für Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Es könnte auch das Ende der Friedensdividende eingeläutet werden: dem Einsparen von Budgetmitteln durch die Kürzung der Militärausgaben. Europa wäre gezwungen, viel stärker aufzurüsten als bisher. Gewinner in der EU wären einzig und allein die großen Rüstungskonzerne.