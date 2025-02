Trump ist „sehr verärgert“ über Selenskyj

Kriegsrecht und Wahlen in der Ukraine

Was Trump dabei allerdings außer Acht lässt, ist, dass die ukrainische Verfassung in Kriegszeiten keine Wahlen zulässt. Das Kriegsrecht herrscht in der Ukraine seit Beginn der großangelegten russischen Invasion vor drei Jahren. Außerdem sind viele Menschen aus dem Land geflohen und könnten nur schwer an einer Wahl teilnehmen. Ferner hat Russland einen Teil der Ukraine besetzt bzw. annektiert. Auch dort wären die Bürger von einer Wahl ausgeschlossen.