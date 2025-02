Alarmstimmung wegen Chinas Schiffen vor Australien

Angesprochen auf den Medienbericht erklärte das chinesische Außenamt unter der Woche, nichts über die Umstände zu wissen. Am Freitag angesprochen auf die Medienberichte erklärte das Außenamt in Peking aber dann, die Volksbefreiungsarmee organisiere Übungen auf offener See. Solche Trainings würden stets auf sichere, standardisierte und professionelle Weise in Übereinstimmung mit internationalen Gesetzen abgehalten, sagte Sprecher Guo Jiakun in Peking.