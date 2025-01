Unterseekabel vor Taiwan-Inseln erneut beschädigt

In diesem Jahr wurden die beiden Unterseekabel zu den Matsu-Inseln bereits einmal durchtrennt, was zu einem Internetausfall führte. Die Behörden machten damals zwei chinesische Schiffe für die Störung verantwortlich, räumten aber ein, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die Regierung in Peking die Kabel absichtlich beschädigt habe.