Die ÖVP sucht sich selbst und einen neuen Chef

Im Zuge eines Reformprozesses ist man in der ÖVP Burgenland derzeit nicht nur auf der Suche nach der zukünftigen Ausrichtung der Partei, sondern auch nach einem neuen Chef. Exakt 31 Tage nach der historischen Wahlschlappe bei der Landtagswahl am 19. Jänner hat Obmann Christian Sagartz angekündigt, sein Amt zur Verfügung stellen zu wollen. Die Obmann-Frage will man bei einem Landesparteitag im Juni klären. Bis dahin soll die Partei grundlegend reformiert werden.