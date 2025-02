Europa aufteilen? Kreml kann Glück kaum fassen

Seit Beginn seines völkerrechtswidrigen Einmarsches sind beinahe drei Jahre vergangen, in denen der Westen an der Seite der Ukraine stand. Wirtschaftskrisen, Polarisierung und das Zerbröckeln von alten Gewissheiten haben seitdem die politische Landkarte in Europa und den USA auf den Kopf gestellt. Am Verhandlungstisch sitzen neue Gesichter – allen voran US-Präsident Trump und seine MAGA-Lakaien.