„Project 2025”: Welcher Irrsinn den USA noch droht

Massenabschiebungen, Aus für den Klimaschutz, kein Geld mehr für nicht republikanische Organisationen: Donald Trump baut die USA im Eilzugtempo radikal um. Die Grundlage liefert das „Project 2025“-Papier. Was von dem erzkonservativen Leitfaden bereits umgesetzt wurde und was den USA in Zukunft noch droht, verrät Krone+.