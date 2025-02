An Krebs erkrankte Kinder zeichneten für den Papst

Johannes Paul II. öfters in die Gemelli-Klinik eingeliefert

Franziskus‘ Vorvorgänger Johannes Paul II. wurde nach dem Attentat auf dem Petersplatz 1981 in die Gemelli-Klinik eingeliefert. In den folgenden Jahren musste er etwa ein halbes Dutzend Mal in das Krankenhaus. Hier wurde er 1992 einer Darmoperation und 1994 einer Hüftoperation unterzogen. Zwei Jahre später wurde der polnische Papst dort am Blinddarm operiert.