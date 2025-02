Papst Franziskus hat beidseitige Lungenentzündung

„Die polymikrobielle Infektion, die im Rahmen einer Bronchiektasie und einer asthmatischen Bronchitis auftrat und die den Einsatz einer antibiotischen Kortisontherapie erforderte, macht die therapeutische Behandlung komplexer“, hieß es. Trotz der „komplexen Situation“ sei der Papst gut gelaunt. Er habe am Dienstagfrüh in seinem Zimmer in der römischen Klinik „Agostino Gemelli“ die Kommunion erhalten, gebetet, gelesen und sich ausgeruht. „Der Papst dankt für die Nähe, die er in dieser Zeit spürt, und bittet uns von Herzen, weiterhin für ihn zu beten“, wurde mitgeteilt.