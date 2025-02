Prozess von Fußballstar Hinteregger abgebrochen!

Martin Hinteregger musste sich am Mittwochvormittag am Bezirksgericht Völkermarkt in Kärnten verantworten. Der 32-jährige Verteidiger-Star der Austria Klagenfurt hatte sich bekanntlich im September 2024 zu einem Schubser gegen einen Fan als Trainer von Unterliga-Klub Sirnitz hinreißen lassen. Dieser klagte „Hinti“ daraufhin wegen Körperverletzung. Doch der Prozess wurde wegen kurioser Umstände abgebrochen!