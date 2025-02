Beim Hass-Duell sind fliegende Fäuste garantiert

Es hätte ein Eishockey-Fest werden sollen. Das „4 Nations Face off“, das die nordamerikanische National Hockey League heuer erstmals anstatt des All Star Games veranstaltet. Als „Mini-Olympia“ priesen es die Verantwortlichen der NHL an, die Superstars aus Kanada, den USA, Schweden und Finnland sollten sich in einem Mini-Turnier um den Premieren-Titel matchen.