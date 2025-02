Mölzer: „Das ist eine echte Notkoalition“

Eva Glawischnig analysiert den Hergang des Terroranschlags von einer anderen Seite, schlägt aber in dieselbe Kerbe. Etwa bei der Frage, ob die Gesetze in Österreich viel zu harmlos seien.: „Also alles was die Überwachung von Whatsapp oder Messanger-Diensten betrifft, sind wir de facto ein Paradies für Terrorismus. Weil du kannst dich frei bewegen, die Behörden haben aber keine Mittel, das zu überwachen. Ich glaube, da haben jetzt auch die Datenschützer begriffen, dass die Sicherheit einfach vor geht. Und ich finde, auch die Islamische Glaubendgemeinschaft ist jetzt einmal gefordert. Die müssen sich auch wirklich einmal aus er Deckung wagen. Und sagen, das ist ein Missbrauch der Religion.“ Mölzer, ergänzend: „Ja, aber das sind ja oft nur Lippenbekenntnisse und viel zu wenig. Man wird sich jetzt irgendwo auch was trauen müssen. Auch Dinge zu machen, die also nicht unbedingt politisch korrekt sind. Weil das ist alles besser, als ein toter Bub auf der Straße.“