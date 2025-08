Neuer Abwehrmann für die Bullen

Glücklicher Sportchef

„Anrie Chase ist ein hoffnungsvoller Innenverteidiger, der in jungen Jahren sowohl in der ersten deutschen Bundesliga als auch in der Champions League schon gezeigt hat, was für ein Potenzial er hat. Aktuell kuriert er eine Verletzung aus und wird daher erst im Laufe der Hinrunde wieder voll einsatzfähig sein. Wir freuen uns sehr, dass Anrie sich voller Überzeugung und trotz namhafter Konkurrenz für Salzburg entschieden hat“, sagte Sportboss Rouven Schröder.