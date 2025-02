Venezuela holt Migranten ohne Papiere aus den USA

Überstellung nach Guantánamo gestoppt

Am Sonntag (Ortszeit) hat ein Bundesrichter in New Mexico allerdings eine einstweilige Verfügung erlassen, um die Regierung daran zu hindern, drei venezolanische Männer in ein Gefangenenlager auf Kuba zu überstellen. Die Venezolaner hatten in einem Verfahren die ihrer Ansicht nach unrechtmäßig verlängerte Haft angefochten.