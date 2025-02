Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah bröckelt

Israel will fünf Armeestellungen

Am Donnerstag sagte der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri, dass Israel fünf Armeestellungen im Libanon behalten wolle. Er lehne das aber ab. Nach monatelangen Kämpfen zwischen der pro-iranischen Hisbollah und der israelischen Armee war die Waffenruhe am 27. November in Kraft getreten. Die Frist für den Abzug israelischer Truppen war bis zum 18. Februar verlängert worden.