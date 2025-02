Verhandlungen über Waffenruhe werden fortgesetzt

Hälfte der Geiseln wohl tot

Die in dem Küstengebiet verbliebenen Geiseln sind seit 500 Tagen in Gefangenschaft. 73 Menschen werden noch festgehalten, wobei 36 davon wohl nicht mehr am Leben sind. Das Forum der Angehörigen der Entführten hat für Montag zu Kundgebungen und einem Tag des Fastens aufgerufen, um an ihr Schicksal zu erinnern.