Musk will „intelligenteste KI der Welt“ enthüllen

Noch am vergangenen Donnerstag hatte Musk erklärt, der Chatbot befinde sich in der Endphase der Entwicklung und werde in etwa ein bis zwei Wochen veröffentlicht. Nun ging es offenbar schneller. „Grok 3 verfügt über sehr starke Analysefähigkeiten. In bisherigen Tests hat Grok 3 alles übertroffen, was bis dato auf den Markt gekommen ist“, sagte Musk in einer Videoschalte auf dem World Governments Summit in Dubai.