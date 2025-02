Am Ende hat es nicht gereicht für die Pioneers

Die Pioneers Vorarlberg haben alles gegeben, aber am Ende reichte es nicht. In den vergangenen Wochen bäumten sich die Ländle-Cracks in der ICE Hockey League, nachdem sie lange am Tabellenende lagen und zwei lange Negativserien verkraften mussten, noch einmal gewaltig auf, durften sogar bis zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs noch vom Playoff träumen und erarbeiteten sich ein kleines Entscheidungsspiel gegen die Vienna Capitals, den direkten Konkurrenten um Platz zehn.