Millionen für Migrantenverein in bester Lage

Wofür wird das Geld ausgegeben?

Doch wofür eigentlich? Ein Blick auf die (spärliche Homepage) gibt wenig Antworten – von Beratungen und Veranstaltungen (aktuell keine einzige) ist die Rede. Keine Informationen zu den Personen im Hintergrund usw. Dafür drei Standorte in bester Lage in der City am Hohen Markt. Die „Krone“ hat daher nachgefragt: Warum drei Büros? Und warum im 1. Bezirk? Wie hoch sind die Mietkosten? Wie viele Mitarbeiter hat der Verein, und wer steht dahinter?