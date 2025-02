Jedes zehnte Kind ist beim Schuleintritt unreif

Mehr als die Hälfte der Kinder hat Defizite

Das passt zu einer nun veröffentlichten Umfrage der Pädagogischen Hochschule Tirol unter Pädagoginnen, die in „Brennpunkt-Kindergärten“ tätig sind. Also in Betreuungseinrichtungen mit mehr als 50 Prozent Anteil von Buben und Mädchen mit nicht deutscher Erstsprache und deren Eltern ein niedriges Bildungsniveau aufweisen – das sind in Oberösterreich 17 Prozent aller rund 750 Kindergärten.