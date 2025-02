Sie bringen frischen Fisch bis vor die Haustüre

Große Nachfrage,

Mit der Vielzahl an Produkten ist die Familie in Gastro-Betrieben, Selbstbedienungsläden und auf gleich mehreren Märkten vertreten – wie Spittal und Villach – und jetzt sogar über die Kärntner Landesgrenzen hinaus. „Wir sind jetzt auch in Tamsweg. Dort haben Marktbetreiber lange nach einem Fischverkäufer wegen einer Pensionierung gesucht“, freuen sich Claudia und Heinz, deren Saiblinge „goldwert“ sind. Bei den Alpen Adria Fischprämierungen haben sie nämlich gleich mehrfach Preise wie Gold abräumen können.