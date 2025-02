Wohnbau im Einkaufszentrum: „Wäre unser Sargnagel“

„Jetzt schicken wir in der Steiermark Dutzende Innenstadtmanager zur Rettung unserer Ortskerne aus, und dann lassen wir es zu, dass an den Gemeinderändern die Totengräber scheinbar tun und lassen können, was sie wollen“, poltert Lambert Schönleitner von den Grünen. Sein Unmut richtet sich gegen Pläne im obersteirischen Fohnsdorf, wo die Betreiber des Einkaufszentrums Arena aktuell die Errichtung von Wohnbauten planen.