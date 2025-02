… und der Vollmond schaute dabei (fast) zu!

Mit dem Eisbaden im Badesee Burg begonnen hatten im Vorjahr Heinrich Seper, sowie Silvia und Gerhard Probst und Philipp Günther. Auf eigene Gefahr gab es das „Okay“ seitens der Gemeinde und seitdem wird die Eisbade-Community immer größer. „Gestartet haben wir zu dritt, mittlerweile ist unsere Gruppe auf 29 Leute angewachsen, die regelmäßig in die kalten Fluten geht“, erzählt Heinrich Seper. Einmal trifft man sich unter der Woche, einmal am Wochenende. „Unter der Woche sind es meist die Pensionisten die kommen, am Wochenende sind wir dann mehr“, so Seper. Nachdem man sich normalerweise vormittags trifft, gehts danach meist zum Kaffeetratsch ins Kaufhaus Hannersdorf. Übrigens: Beim nächsten Vollmond am 14. März ist wieder eine Abendsession geplant!