Partner-Horoskop: Wer mit wem glücklich wird

Schütze 23.11. - 21.12.: Das Horoskop zeigt Konflikte

„Wie kann man nur so kleinlich sein?“, werden Sie sich fragen, wenn eine Jungfrau, ein Skorpion, Stier oder Steinbock die Hausarbeit, den Kontostand und diverse Alltagspflichten für wichtiger hält, als mit Ihnen zu chillen, zu kuscheln oder zu feiern. Das Miteinander wird demnächst speziell für Dezember-Schützen schwierig, weil Mars, Merkur Jupiter und Saturn Sie kompromisslos machen. Dazu will ich Ihnen dringend raten: Es ist Ihr gutes Recht, sich durchzusetzen! Denn was Sie im Frühjahr vorbereiten (egal ob diplomatisch oder mit Streit), bedeutet Glück im Sommer oder Herbst. Am ehesten mit einem großzügigen Löwe-Menschen oder mit einem lustigen Zwilling.