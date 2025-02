Erotik-Horoskop: So sexy wird Ihr Valentinstag

Falls Sie einen Schützen lieben …

... sollten Sie ihn aus seiner erotischen Reserve locken, bevor Venus, Jupiter und Saturn im ersten Halbjahr damit anfangen, Zweifel zu wecken und Gefühle zu irritieren. Wenn er im Frühjahr nicht schnellstens in Lot kommt, hat er anderes zu tun, als Sie zu verwöhnen. Falls Sie in seinen Armen, in seinem Bett, in seinem Auto ... da oder dort … erotisches Glück erleben wollen, sollten Sie nicht zimperlich sein. Der Schütze sucht das Extreme. Vor allem beim Sex. Dass er gestreichelt werden will, gibt er ungern zu, daher mein Rat: Versuchen Sie es wortlos.

Tipp für SIE: Er liebt eine lustige Stimmung und die Natur.

Tipp für IHN: Nicht immer nur Schlafzimmer! Sie will überall.