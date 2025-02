Chemnitz erfindet sich neu

Das Erzgebirge spielt eine wichtige Rolle

Die Stadt kümmert sich aber auch um ihr Umland. 38 Gemeinden sind Teil des Projekts „Purple Path“, in dem renommierte Künstler Skulpturen an markanten Orten positionieren. In Schneeberg im Erzgebirge hat etwa Sean Scully einen Stapel riesiger Münzen vor der für ihren Cranach-Altar berühmten Wolfgangkirche aufgeschlichtet, in Aue-Bad Schlema zeigt Tony Craigg eine Bronzearbeit im rekonstruierten Kurpark. Auch eine Österreicherin ist mit von der Partie: Uli Aigners Porzellanskulpturen sind in Lößnitz zu finden. Eröffnet wird „Purple Path“ im April.