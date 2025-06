Schlaflos in Amerika: So lief Salzburgs erster Tag

Der Jetlag machte so manchem Salzburg-Spieler in den Stunden nach der Ankunft in den USA zu schaffen, an Schlaf war für sie nicht zu denken. Um der Zeitverschiebung zu trotzen, gab es um 7 Uhr morgens eine kleine Laufrunde bei Schnürlregen- da fühlten sich einige sofort an die Heimat erinnert.