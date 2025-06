„Klatsch und Fernsehen – bloß kein Judo“

Yvonne Snir-Bönisch hat in ihrer erfolgreichen Karriere schon viel erlebt. Speziell in diesen Minuten vor dem Wettkampf, in der jeder Athlet und jede Athletin allein mit seinem Betreuer ist. Und oft mehr Zeit hat, als gut für ihn oder sie ist, wenn sich der Kampf vor dem eigenen noch zieht. „Jeder Athlet geht mit dieser Situation anders um“, erzählt die Olympiasiegerin von 2004. „Das ist sehr individuell.“