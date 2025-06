Regen, Abkühlung: Der Sommerbeginn macht Pause

Fronleichnam am Donnerstag zeigt sich in den meisten Regionen mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf tauchen im Norden sowie später auch über dem Bergland ein paar stärkere Quellwolkenfelder auf. So sind auch stellenweise kurze Regenschauer, vereinzelt auch Gewitter, möglich. Der Wind bläst hauptsächlich aus nordwestlicher bis nördlicher Richtung, regional frischt er vorübergehend zumindest mäßig auf. In der Früh werden Temperaturen zwischen zehn und 19 Grad erwartet, untertags von Nord nach Süd etwa 23 bis 31 Grad.