Kickl & Co. hinterlassen einen Scherbenhaufen

In die Legionen an Verlieren einreihen muss sich auch der Bundespräsident: Er hätte Kickl schon im Herbst beweisen lassen müssen, ob dieser es schafft, eine Koalition zu schmieden. Damals hätte der Wahlsieger vermutlich nicht so kraftstrotzend wie in den vergangenen Wochen seine Muskeln spielen lassen. Wir wüssten jedenfalls längst, ob er einen Partner finden kann oder will – oder nicht. So hat uns Alexander Van der Bellen viel Zeit gekostet.