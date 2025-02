„Schwieriges Umfeld“: voestalpine-Gewinn halbiert

Bei der Rohrproduktion in Krieglach, bei Böhler Edelstahl und Böhler Aerospace in Kapfenberg sowie bei der Gießerei in Traisen wurde die Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel angewendet; Urlaube und Freizeitguthaben wurden abgebaut; auch Zeitarbeiter mussten gehen; dazu entschied man sich, das Automotive-Components-Werk in Birkenfeld/Deutschland zu schließen, womit 220 Jobs wegfallen werden – in den letzten Wochen war bei der voestalpine der Wind schon rauer geworden.