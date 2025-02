Bildungskarenz: Was drohendes Aus für Folgen hat

Inanspruchnahme wird vorverlegt

Was Schmidt und ihr Team aber bereits festgestellt haben: Einige nützen aus Angst, dass es das Angebot der Bildungskarenz in ein paar Monaten nicht mehr geben könnte, ihre Weiterbildungs-Auszeit früher als ursprünglich geplant. „Bisher sind immer sehr viele im Herbst in Bildungskarenz gegangen, weil da auch viele Kursangebote gestartet sind. Jetzt merkt man, dass manche einfach versuchen, das vorzuziehen“, so Schmidt, „es ist schon Nervosität spürbar“.