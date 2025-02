„Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist“, sagt Elias Bacher zur „Krone“. Der Snowcrosser hatte am Samstag im finnischen Nivala einen Rennunfall und klemmte sich dabei das Bein derart blöd ein, dass es brach. Der 22-Jährige zog sich eine Fraktur des Schien- und Wadenbeins zu und wurde noch in der Nacht im zwei Autostunden entfernten Krankenhaus in Oulu operiert. „Ich bin am Wadl völlig offen“, skizziert der Bramberger die beiden 30 Zentimeter langen Narben, die seinen Unterschenkel zieren.