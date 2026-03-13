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Im Liga-Achtelfinale

21 Sekunden entschieden das Spiel gegen die Eagles

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.03.2026 21:56
Torfrau Kristina Apsite erwischte einen starken Tag
Torfrau Kristina Apsite erwischte einen starken Tag(Bild: DEC Salzburg Eagles)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Achtelfinal-Hinspiel der European Women‘s Hockey League begann mit starken zehn Minuten der Salzburg Eagles gegen den großen Favoriten aus Niederösterreich, die Sabres St. Pölten. Ehe die verhängnisvolle 14. Minute folgte...

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Mehrere hochkarätige Torchancen, speziell im Powerplay konnten die Salzburgerinnen zu Beginn nicht nutzen. Dann die 14.Minute, wo die Sabres mehrere Unachtsamkeiten der Eagles Defensive eiskalt nutzten. Innerhalb von 21 (!) Sekunden trafen Kinga Jokai-Szilagyi, Antonia Matzka und Madison Laberge für die Gäste.

Nach einem Timeout hieß es jetzt für die Eagles rasch wieder in die Spur zu finden. Und das gelang auch. Es entwickelte sich über das zweite Drittel ein schnelles und kurzweiliges Spiel mit doch höheren Spielanteilen der Gäste aus St.Pölten. Das Mitteldrittel endete jedoch torlos.

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Die Eagles hatten im Schlussabschnitt mehrere gute Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Auf der Gegenseite verbuchten die Sabres ein Chancenplus, doch Kristina Apsite zeigte eine starke Leistung und ließ keine weiteren Treffer zu. So reichte den Gästen eine Minute für den Gewinn des Playoff- Hinspiels. Das Rückspiel findet am Sonntag Nachmittag in St.Pölten statt.

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