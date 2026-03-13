21 Sekunden entschieden das Spiel gegen die Eagles

Die Eagles hatten im Schlussabschnitt mehrere gute Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Auf der Gegenseite verbuchten die Sabres ein Chancenplus, doch Kristina Apsite zeigte eine starke Leistung und ließ keine weiteren Treffer zu. So reichte den Gästen eine Minute für den Gewinn des Playoff- Hinspiels. Das Rückspiel findet am Sonntag Nachmittag in St.Pölten statt.