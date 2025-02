Bayern-Sportdirektor Freund als Rutscher bei WM

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund ist am Sonntag bei der WM-Abfahrt der alpinen Ski-Männer in Saalbach-Hinterglemm als Teil der Pisten-Crew dabeigewesen. Der 47-jährige Salzburger ließ es sich nicht nehmen, in seiner Heimat als Rutscher im Einsatz zu sein. „Es war herausfordernd, man sieht erst wie steil und eisig es ist“, sagte Freund. „Man muss die Kanten ganz schön einsetzen.“