Ex-Mitarbeiter zündete Gasthaus-Waschküche an
Beschuldigter geflohen
Nach einem Streit mit seinem Chef dürfte ein damals 24-jähriger Kroate in Liefering (Salzburg) dessen Waschküche angezündet haben. Das haben Ermittlungen der Polizei nun knapp fünf Monate nach dem Vorfall ergeben. Der Beschuldigte verließ daraufhin Österreich – und dürfte sich nun in Deutschland aufhalten.
Ausgebrochen ist das Feuer in einem Lieferinger Gasthaus am 18. Oktober 2025. Dabei entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Ein Mitarbeiter wurde bei dem Vorfall zudem leicht verletzt.
Nach dem Aufklären der Brandursache ist nun – fünf Monate später – unklar, wo sich der Beschuldigte aktuell aufhält. Die Polizei vermutet, dass er derzeit in Deutschland ist.
