Ex-Mitarbeiter zündete Gasthaus-Waschküche an

Nach einem Streit mit seinem Chef dürfte ein damals 24-jähriger Kroate in Liefering (Salzburg) dessen Waschküche angezündet haben. Das haben Ermittlungen der Polizei nun knapp fünf Monate nach dem Vorfall ergeben. Der Beschuldigte verließ daraufhin Österreich – und dürfte sich nun in Deutschland aufhalten.