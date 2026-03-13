Lawinen-Alarm! Bergretter übten mit Spürnasen

Eine Lawine ist abgegangen, ob jemand verschüttet ist, unklar! Was oft bittere Realität ist, war am Freitag in Dienten nur Übungsannahme. Die Salzburger Bergrettungshundestaffel und Flugretter trainierten in Dienten für den Ernstfall.
Trainiert wurde im Bereich der Klingspitze auf einer Seehöhe von rund 2433 Metern. 22 Hundeführer der Bergrettung und ihre Spürnasen wurden zu unterschiedlichen Lawinenkegeln geflogen. Dort suchten die Hunde nach möglichen Verschütteten. Bergretter aus Dienten und Rauris hatten sich als Opfer zur Verfügung gestellt.
Die realistische Einsatzübung konnte durch die Unterstützung der Alpinpolizei professionell und rasch abgewickelt werden. „Für die Bergrettungshunde-Teams gab es in diesem Winter bereits 23 Lawineneinsätze“, erinnert Thomas Zeferer, der verantwortliche Hunde-Referent, an die vielen Alarmierungen und betont: „Für uns ist das Training eines solchen Szenariums extrem wichtig, denn im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen und alles so rasch wie möglich gehen.“
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