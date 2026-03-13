Lawinen-Alarm! Bergretter übten mit Spürnasen

Die realistische Einsatzübung konnte durch die Unterstützung der Alpinpolizei professionell und rasch abgewickelt werden. „Für die Bergrettungshunde-Teams gab es in diesem Winter bereits 23 Lawineneinsätze“, erinnert Thomas Zeferer, der verantwortliche Hunde-Referent, an die vielen Alarmierungen und betont: „Für uns ist das Training eines solchen Szenariums extrem wichtig, denn im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen und alles so rasch wie möglich gehen.“