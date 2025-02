Rätsel um erschlagene Seniorin: Anrainer in Angst

Mordalarm in der beliebten Kurstadt Baden vor den Toren Wiens: Am Montag fanden Beamte der Polizei die Leiche einer älteren Dame in ihrer Wohnung in der 25.000-Einwohner-Stadt in Niederösterreich. Anrainer zeigten sich schockiert – die alleinstehende Pensionistin stand fest im Leben, hatte viele Freunde. Wer für die Tat verantwortlich ist, bleibt ein Rätsel.