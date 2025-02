Sarkissova meldet sich mit Hiobsbotschaft zurück

Stinkefinger an die „kleinen Pipi-Macher“

Wie beschrieben, ist es auch diesmal kein Bühnen-Foto, mit dem sie ihre Follower beglückte – leider! Sie hatte offenbar schlechte Nachrichten: „Auto gestohlen, aber ich bleibe in Bewegung, ihr kleinen Pipi-Macher“, kommentierte sie’s ironisch, versehen mit Stinkefinger-Emoji. Ob Sarkissova wirklich um ihren Wagen gebracht wurde, konnte ihr Manager auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren: „Ich habe schon länger nichts von ihr gehört, sie ist ja jetzt in Köln“, lässt uns dieser wissen und gab an, offiziell weiterhin zusammenzuarbeiten, „nur gäbe es derzeit nichts zum Arbeiten“.