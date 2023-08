Darnell & Sarkissova bald beim „Strip Karaoke“

Der Trend, der in den USA schon lange ein beliebtes Format ist, soll nun auch bei uns in Österreich etabliert werden. Dabei sollen „stimmgewaltige Sänger auf die Crème de la Crème heimischer Tänzer verschiedener Genres treffen und eine außergewöhnliche Performance voller Überraschungen liefern“, heißt es in der Beschreibung der Show.