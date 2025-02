Dieser Mann lehrt US-Tech-Giganten das Fürchten

Dicke Brillen, schlaksiger Gang, still und in sich gekehrt – so beschreiben ihn ehemalige Mitschüler aus der Grundschule in Zhanjiang, einer Zwei-Millionen-Stadt in der chinesischen Küstenprovinz Guangdong, die an Hongkong grenzt. Liang Wenfeng galt schon damals als Wunderkind, höchst talentiert in Mathematik und den Naturwissenschaften. Er war fasziniert von Zahlen, löste mit Begeisterung schwierige mathematische Problemstellungen und hatte zusätzlich die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen. Sein Vater war Professor, Liang konnte schon Wahrscheinlichkeitsrechnungen lösen, als andere noch am kleinen Einmaleins verzweifelten.