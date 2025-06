Über 20 EU-Abgeordnete kündigen Unterstützung an

Mehr als 300.000 Menschen setzten am Samstag bei der Regenbogenparade in Wien ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. In Ungarn ist eine solche Parade seit Kurzem verboten – dennoch ist für Ende Juni eine Veranstaltung geplant. Das EU-Parlament berät am Mittwoch über die „Versammlungsfreiheit in Ungarn“.