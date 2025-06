Vermessung des Menschen erhält Schub durch KI

Kurz vor dem Solo in der Elbphilharmonie

Tragbare Hochleistungssensorik in Form einer medizinisch zertifizierten Smartwatch kommt aktuell bei Musikerinnen und Musikern zum Einsatz: Sie trainieren mit VR-Brillen reale Konzertsituationen – etwa auf einer virtuellen Bühne in der Elbphilharmonie. Kombiniert mit den Daten aus der Smartwatch lässt sich feststellen, wie gut die Teilnehmenden mit Lampenfieber umgehen und welche Techniken – etwa Atemübungen – wirken, so Matthias Bertsch, Musikwissenschafter an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.