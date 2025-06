Wirbel um Aussage zur Rückkehr zum Russen-Gas

Die Europäische Kommission schlägt voraussichtlich noch am Dienstag Maßnahmen zur Umsetzung eines Importverbots von Gas aus Russland vor, mit dem Ziel, die Abhängigkeit der EU von russischer Energie bis Ende 2027 zu beenden. Ungarn und die Slowakei haben den Plan, russische Importe zu verbieten, bereits vorab abgelehnt. Die Kommissionsvorschläge sind allerdings so konzipiert, dass sie mit der Zustimmung einer „starken Mehrheit“ der Länder in Kraft treten können. Und ausgerechnet um die rot-weiß-rote Position herrschte Wirbel.