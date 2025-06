Hier lohnt sich heuer der Euro im Urlaub besonders

Euro in der Türkei kaum mehr wert

Anders sieht es in der Türkei aus: Durch die hohe Inflation ist der Euro dort heuer kaum mehr wert als in Österreich. Und wer in die Schweiz oder die USA reist, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen: In den Vereinigten Staaten erhält man für den Euro etwa 20 Prozent weniger, in der Schweiz sogar rund ein Drittel weniger Kaufkraft.