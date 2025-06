Kampf um Ex-Rapidler: Holt ihn RB Leipzig zurück?

Beeindruckende Zahlen

Brisant: In der Champions League erzielte Kühn ausgerechnet gegen Leipzig einen Doppelpack! Beim 3:1-Sieg von Celtic gegen die Sachsen war der flinke Offensivmann der Mann des Spiels. In der heimischen Liga kam er in der abgelaufenen Saison auf zehn Tore und acht Assists in 28 Einsätzen. Insgesamt standen nach 51 Pflichtspielen 21 Tore und 15 Vorlagen in Kühns persönlicher Statistik. Beeindruckende Zahlen ...