Youngster hütet Tor der Bullen beim WM-Abenteuer

Bereits seit letztem Freitag bereitet sich Vizemeister Salzburg in den USA auf die Klub-WM vor. Jetzt wird es ernst, Dienstag geht es von New Jersey nach Cincinnati, wo die „Bullen“ in der Nacht auf Donnerstag (Anstoß um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit) zum Auftakt auf den mexikanischen Verein Pachuca treffen. Alle Highlights sehen Sie am Donnerstag quasi zum Frühstück auf www.sportkrone.at