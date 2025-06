So gelangt Kalk aus dem Museum auf die Festung

So gut wie ausgestorben ist der handwerkliche Beruf des Kalkbrenners in Österreich: Zu gefährlich, zu aufwendig, zu große Mengen, die benötigt werden. Seit den späten 1960er-Jahren wird fast ausschließlich industriell gebrannt. „Der Kalk ist unser Hauptbindemittel – auch im Heute und Jetzt“, sagt Hannes Weissenbach. Er ist einer von wenigen in Österreich, die das traditionelle Handwerk noch beherrschen.