Mann beißt bei Festnahme Polizisten in den Bauch

Schockierende Szenen am Montag in der Bundeshauptstadt: Zwei Männer sollen in Penzing einen Taxilenker brutal überfallen haben – sie schlugen auf ihr Opfer ein und rissen ihm das Handy aus der Hand. Ein mutmaßlicher Täter (24) konnte dank einer raschen Großfahndung geschnappt werden. Doch damit war der Polizeieinsatz noch lange nicht vorbei …